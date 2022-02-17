Tüfekle vurulan kızıl şahin, tedavi sonrası doğaya salındı

DENİZLİ'de, kanadından av tüfeğiyle vurulmuş olarak yaralı bulunup, Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi yapılan kızıl şahin, yeniden doğaya bırakıldı.

Sarayköy ilçesinde yaşayanlar, 1 Şubat'ta, uçamayan yaralı kızıl şahini buldu. Kızıl şahin, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi edilmek üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Kızıl şahinin av tüfeğiyle vurularak kanadından yaralandığının belirlenmesi üzerine veteriner hekimler, tedaviye başladı. Tedavisi 15 gün süren kızıl şahin, ölçümleri ve numaralandırılmasının ardından doğal ortamına bırakıldı.