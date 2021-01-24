Tüfekle vurulan beyaz kuğu Ormanya'da tedavi altına alındı

Tüfekle vurulmuş halde bulunan beyaz kuğu, Kocaeli'de Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı.

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı olarak Ormanya'ya getirilen beyaz kuğuya ilk müdahale veteriner hekim tarafından yapıldı.

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde röntgeni çekilen yaralı kuğunun kırık olan kanadında saçma kurşunu tespit edildi.

Operasyonla saçmayı çıkaran veteriner hekimler, kuğuya vitamin ve mineral desteği verdi.

Rehabilitasyon sürecine geçilen kuğunun bir süre gözlem altında tutulacağı, iyileşmesinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu