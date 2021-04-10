Tüfekle vurulan 2 leylek tedavi altına alındı
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Tüfekle vurulan 2 leylek tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | Güncel

- Tüfekle vurulan 2 leylek tedavi altına alındı Ateş açılan sürüdeki 2 leylek yaralandı Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'nde tüfekle vurulmuş halde bulunan 2 leylek tedavi altına alındı.

- Tüfekle vurulan 2 leylek tedavi altına alındı

Ateş açılan sürüdeki 2 leylek yaralandı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'nde tüfekle vurulmuş halde bulunan 2 leylek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şirinköy Köyü'nde yüzlerce leylek gökyüzünde görsel şölen oluştururken görüldü. İddiaya göre bir süre gökyüzünü kaplayan leyleklerin ardından köyde silah sesleri ile duyuldu.

Ardından hayvanlarını otlatmaya götüren iki kişi farklı yerlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurulmuş olan 2 leyleği fark etti. Yaralı leylekleri alıp evine götüren vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu yetkililere bildirdi.

Kanatlarında kurşun izleri bulunan yaralı leylekler Değirmenyanı Köyü Muhtarı İhsan Kurt tarafından Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere teslim edilip tedavi altına alınırken iyileşmelerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak.

Tüfekle vurulan 2 leylek tedavi altına alındı
Tüfekle vurulan 2 leylek tedavi altına alındı
Tüfekle vurulan 2 leylek tedavi altına alındı
Tüfekle vurulan 2 leylek tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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