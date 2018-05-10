Tüfekle Tehdit İddiasına Gözaltı

Tüfekle Tehdit İddiasına Gözaltı

Samsun’da bir kişiyi tüfekle tehdit ettiği iddia edilen 17 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.

Tüfekle Tehdit İddiasına Gözaltı

Samsun'da bir kişiyi tüfekle tehdit ettiği iddia edilen 17 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'ye (41) elindeki tüfeği göstererek öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen 17 yaşındaki E.K., şikayet üzerine polis tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen E.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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