Tüfekle oyun oynarken arkadaşını vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tüfekle oyun oynarken arkadaşını vurdu

Tüfekle oyun oynarken arkadaşını vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Espiye ilçesinde bir kişi av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.

Giresun'un Espiye ilçesinde bir kişi av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Taflancıkköyü merkez mevkiinde Onur Can Tiryaki (21) ile arkadaşı B.S. (25) av tüfeği ile oynadıkları sırada tüfek ateş aldı. Olayda başından vurulan Onur Can Tiryaki, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli B.S. ise jandarma tarafından gözaltına alınırken, olay ilgili soruşturma sürüldüğü bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Antony Blinken Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Gökhan Töre Serdar Aziz Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tüfekle oyun oynarken arkadaşını vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 14:36:53. #1.16#

title