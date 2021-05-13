Tüfekle oyun oynarken arkadaşını vurdu

Giresun'un Espiye ilçesinde bir kişi av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.

Giresun'un Espiye ilçesinde bir kişi av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Taflancıkköyü merkez mevkiinde Onur Can Tiryaki (21) ile arkadaşı B.S. (25) av tüfeği ile oynadıkları sırada tüfek ateş aldı. Olayda başından vurulan Onur Can Tiryaki, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli B.S. ise jandarma tarafından gözaltına alınırken, olay ilgili soruşturma sürüldüğü bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı