Tüfekle oynayan çocuk yaralandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir çocuk, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onevler köyünde oturan Ferhat Aka (13) evde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerine yaralanan Aka, 112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan çocuk, buradaki tedavisinin ardından Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA