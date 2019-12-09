Tüfekle oynarken arkadaşını yaraladı
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Tüfekle oynarken arkadaşını yaraladı

GAZİANTEP'te tamirhanede çalışan Gökhan G., (21) pompalı tüfekle oynarken yanlışlıkla tetiğe basınca iş arkadaşı Mert Ahmet Eriş'i (14) ağır yaraladı.

09.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:05
Tüfekle oynarken arkadaşını yaraladı

GAZİANTEP'te tamirhanede çalışan Gökhan G., (21) pompalı tüfekle oynarken yanlışlıkla tetiğe basınca iş arkadaşı  Mert Ahmet Eriş'i (14) ağır yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Mahallesinde meydana geldi. Tamirhanede çalışan iki arkadaş, iş yerinde bulunan pompalı tüfek uğraşmaya başladı. Tüfeği eline alan Gökhan G.. yanlışlıkla tetiğe dokununca çıkan saçmalar Mert Ahmet Eriş'in karnına isabet etti. Arkadaşını vuran Gökhan G., iş yerinde bulunan bir otomobille yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Silah sesini duyan esnafın vermesiyle olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Mert Ahmet Eriş'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hastanede bekleyen Gökhan G., ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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