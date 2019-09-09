Tüfekle oynadığı iddia edilen kişi akrabalarını yaraladı

09.09.2019 23:36

Samsun'un Terme ilçesinde bir kişi, tüfeğiyle oynadığı sırada ateş alması sonucu 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kumcağız Mahallesi'nde M.K, bahçede tüfekle oynamaya başladı.



İddiaya göre, M.K'nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanındaki akrabaları Mesut, Musa ve Selcan Kaya yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.



M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA