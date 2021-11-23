Tüfekle otomobil gasp eden gençten gazetecilere: "Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız" - Haberler
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Tüfekle otomobil gasp eden gençten gazetecilere: "Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tüfekle otomobil gasp eden gençten gazetecilere:

Bolu'da, tüfekle otomobil gasp ettikten sonra kaçtığı sırada kaza yaparak aracı yol kenarında bırakan şüpheli, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

BOLU (İHA) - Bolu'da, tüfekle otomobil gasp ettikten sonra kaçtığı sırada kaza yaparak aracı yol kenarında bırakan şüpheli, yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye getirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekin, çekin. Benim gibi yıldız bulamazsınız" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Aktaş Mahallesinde park halinde olan ve içerisinde sürücüsünün bulunduğu bir otomobil T.K. (19) isimli şahıs tarafından tüfekle gasp edildi. Otomobili gasp eden T.K., daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Büyük korku yaşayan otomobil sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet- Gasp Büro Amirliği ekipleri otomobilin gasp edildiği bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada T.K.'nın gasp ettiği araç terkedilmiş ve kazalı halde bulundu. Kazadan sonra gasp ettiği aracı bırakıp kaçtığı belirlenen T.K., düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Gözaltına alınan T.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

T.K., adliyeye getirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekin, çekin. Benim gibi bir yıldız göremezsiniz Bolu'da" dedi. - BOLU

Tüfekle otomobil gasp eden gençten gazetecilere: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız

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