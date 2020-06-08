Tüfekle öldürülen kediye ağıt Tüfekle öldürülen kediye ağıtKASTAMONU'nun Tosya ilçesinde M.C.'nin tüfekle vurduğu komşusu Burcu Akyıldız'a ait 'Sarıkız' adlı kedi telef oldu.

Tüfekle öldürülen kediye ağıt

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde M.C.'nin tüfekle vurduğu komşusu Burcu Akyıldız'a ait 'Sarıkız' adlı kedi telef oldu. M.C., gözaltına alınıp, serbest bırakılırken, Burcu Akyıldız ölen kedisini kucağına alarak gözyaşı döktü.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. M.C., sokakta gördüğü komşusu Burcu Akyıldız'a ait kediyi, bilinmeyen bir nedenle tüfekle ateş ederek öldürdü. Sokağa çıkan Burcu Akyıldız, kediyi öldüren komşusuna tepki göstererek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler M.C.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan M.C., daha sonra serbest bırakıldı.

KEDİNİN ARDINDAN AĞIT

Burcu Akyıldız, ölen kedisini kucağına alarak gözyaşı döktü. Akyıldız, "Yediğin yemeği çok gördüler. Bir tek kızım benim" diyerek ağlarken çekilen video, sosyal medyada yer aldı. Akyıldız, M.C.'nin serbest bırakılmasına da tepki gösterdi.

Kaynak: DHA