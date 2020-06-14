Tüfekle intihar eden kişiyle öldürdüğü eşi ve çocuklarının cenazeleri defnedildi Denizli'nin Çivril ilçesinde tüfekle intihar eden kişiyle öldürdüğü eşi ve iki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde tüfekle intihar eden kişiyle öldürdüğü eşi ve iki oğlunun cenazeleri toprağa verildi. Ahmet (42) ile silahla vurarak öldürdüğü eşi Özlem (31), çocukları Naki (11) ve Emir Çakar'ın (8) naaşları, yakınları tarafından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morgundan alındı. Cenazeler, evlerinde helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığına götürüldü. Kılınan namaz sonrası baba, anne ve çocuklarının naaşları defnedildi. Gürpınar Mahallesi'nde ikamet eden inşaat işçisi Ahmet Çakar (42), 12 Haziran'da sabaha karşı eşi Özlem (31) ile oğulları 11 yaşındaki Naki ve 8 yaşındaki Emir'i uyudukları sırada av tüfeğiyle vurmuş, mutfaktaki ocağın gazını açık bırakıp aynı silahla intihar etmişti. Gaz kokusu duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, 4 kişinin cansız bedenini bulmuştu. Kaynak: AA