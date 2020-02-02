Tüfekle hedefe ateş açınca kazara kendini vurdu
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Tüfekle hedefe ateş açınca kazara kendini vurdu

Samsun'da tüfekle hedefe ateş açan bir kişi, kazara kendini vurarak hastanelik oldu.

02.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:17
Tüfekle hedefe ateş açınca kazara kendini vurdu

'da tüfekle hedefe ateş açan bir kişi, kazara kendini vurarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.S. (28) pompalı tüfekle hedefe ateş açtığı sırada kazara kendini sol göğsünden vurarak yaralandı. Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.S. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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