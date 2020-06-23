Tüfekle fotoğraf çektirmek isterken kendini vurdu
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Tüfekle fotoğraf çektirmek isterken kendini vurdu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 yaşında genç kız av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek isterken kendini vurdu.

Tüfekle fotoğraf çektirmek isterken kendini vurdu
23.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:52

Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 yaşında genç kız av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek isterken kendini vurdu. Başından yaralanan genç kızın hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, Şahin Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi 21 nolu iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana'dan dayısı Z.P.(32) adlı kişinin iş yerine gelen nişanlı genç kız İ.K.(17), burada bulunan tüfekle fotoğraf çekmek istedi.

Fotoğraf çekimi sırasında tüfeğin patlamasıyla İ.K. kanlar içinde yere yığıldı. Kafasından yaralanan İ.K. dayısı tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden tedavi altına alınan İ.K.'nın hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili kızın dayısı Z.P. ile teyzesi S.P. gözaltına alındı. Teyze S.P. ifadesinde yeğeninin tüfekle fotoğraf çekmek isterken elindeki silahın patladığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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