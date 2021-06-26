Tüfekle etrafa ve araçlara ateş açtı; o anlar kamerada
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Tüfekle etrafa ve araçlara ateş açtı; o anlar kamerada

Tüfekle etrafa ve araçlara ateş açtı; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

KONYA'nın Karatay ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen kimliği belirsiz kişi, elindeki pompalı tüfekle etrafa ve yoldan geçen araçlara ateş açtı.

KONYA'nın Karatay ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen kimliği belirsiz kişi, elindeki pompalı tüfekle etrafa ve yoldan geçen araçlara ateş açtı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. 

Olay, perşembe gecesi, Karatay ilçesi Şemsi Tebriz-i Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle caddeye çıkan kimliği belirsiz kişi, çevreye ve yoldan geçen araçlara rastgele ateş açtı. Bu sırada panik yaşanırken, silah seslerini duyanlar, kaçışmaya başladı. Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli, ateş ederken "Gelin buraya" diye bağırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüphelinin arkasından gelen 2 kadın ise boş kovanları topladı. Şüpheli, daha sonra olay yerinden ayrıldı. 

 


Tüfekle etrafa ve araçlara ateş açtı; o anlar kamerada
Tüfekle etrafa ve araçlara ateş açtı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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