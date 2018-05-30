Tüfekle Büfeciyi Öldüren Zanlıya 25 Yıl Hapis
Samsun’da büfeciyi iş yerinde vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan genç, yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da büfeciyi iş yerinde vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan genç, yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Lise Caddesinde 2017 Eylül ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye, büfeci Murat Sarıcaoğlu'nu iş yerinde silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdurrahman Coşgun'un yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Abdurrahman Coşgun, "adam öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN
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