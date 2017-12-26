Tüfekle Bir Kişiyi Yaralayan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan A.K.(33) bacaklarından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediğini iddia eden 20 yaşındaki O.Y., polise teslim oldu. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen O.Y., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri O.Y.'nin suçu üstlendiğini tespit etti ve silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Ç.P.'yi (45) dün akşam saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ç.P. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN