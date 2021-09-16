TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, SİLAHI NEREDEN BULDUN SORUSUNA 'SİLAH SIKINTI DEĞİL BABA' CEVABINI VERDİ - Haberler
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TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, SİLAHI NEREDEN BULDUN SORUSUNA 'SİLAH SIKINTI DEĞİL BABA' CEVABINI VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, SİLAHI NEREDEN BULDUN SORUSUNA 'SİLAH SIKINTI DEĞİL BABA' CEVABINI VERDİ

ANTALYA'da, eşiyle tartışan Hüseyin Z. (33), av tüfeğiyle sokak ortasında 7 el havaya ateş açtı.

ANTALYA'da, eşiyle tartışan Hüseyin Z. (33), av tüfeğiyle sokak ortasında 7 el havaya ateş açtı. Polisi karşısında gören Hüseyin Z. teslim olurken, gazetecilerin silahı nereden aldın sorusuna ise Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz ama madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam, gerisi kim gelirse karşılığını verdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi 1650 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hüseyin Z., internetten aldığı ruhsatsız uzun namlulu av tüfeğiyle sokağa çıktı. Hüseyin Z.'nin, havaya 7 el ateş açtığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin evin önüne geldiğini gören Hüseyin Z. teslim olurken tüfeği ise sakladı.

'UZUN NAMLULU AV TÜFEĞİ EVDEN ÇIKTI'

Polis ekipleri, Hüseyin Z.'ye av tüfeğinin nerede olduğunu sordu. Tüfeğin evde olduğunu öğrenen polis ekipleri evden uzun namlulu av tüfeğini aldı.

'SİLAH SIKINTI DEĞİL BABA, CANIMI SIKANLARI VURACAĞIM'

Hüseyin Z. polis aracına götürüldüğü esnada gazetecilerin Silahı internetten mi aldın sorusuna, Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz, madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam, gerisi kim gelirse. Bir daha alırım silahı baba. Sıkıntı değil kardeş diye cevap verirken, daha sonra polis ekiplerine 'Hadi gidelim' diyerek ekip aracına yöneldi.

Hüseyin Z., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Eşiyle tartışıp tüfekle ateş açtı, gazetecilerin silahı nerden buldun sorusuna 'Silah sıkıntı değil baba' cevabını verdi

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, SİLAHI NEREDEN BULDUN SORUSUNA 'SİLAH SIKINTI DEĞİL BABA' CEVABINI VERDİ

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, SİLAHI NEREDEN BULDUN SORUSUNA 'SİLAH SIKINTI DEĞİL BABA' CEVABINI VERDİ

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, SİLAHI NEREDEN BULDUN SORUSUNA 'SİLAH SIKINTI DEĞİL BABA' CEVABINI VERDİ

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Haber: TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, SİLAHI NEREDEN BULDUN SORUSUNA 'SİLAH SIKINTI DEĞİL BABA' CEVABINI VERDİ - Haberler
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