Tüfekle ateş açan şahıs gözaltına alındı
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Tüfekle ateş açan şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tüfekle ateş açan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Samsun'da tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen O.Ş. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler tarafından yakalanarak Irmak Polis Merkezine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.Ş. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. O.Ş. mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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