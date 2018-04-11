Tüfekçikonak Yeni Meydanına Kavuştu

İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde sürdürdüğü hizmet seferberliği kapsamında Tüfekçikonak Mahallesinin meydanını yeniledi. 270 metrekarelik alanda hayata geçirilen meydan, mahallenin doğal dokusu bozulmadan yenilenmesini sağladı.

Şehrin her alanında hizmet üretmeye devam eden İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yatırım seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Köyden dönüşen mahallelerin modern meydanlara kavuşturulduğu projeler kapsamında, Tüfekçikonak Mahallesinin meydanı da yenilendi.

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen meydan düzenlenmesinin tamamlanmasının ardından, Belediye Başkanı Alper Taban, mahalleye giderek incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit'in de eşlik ettiği incelemede, mahalle muhtarı Şamettin Aykul'da hazır bulundu. Belediye Başkanı Alper Taban, "270 metrekarelik alanın yaklaşık 50 metrekaresi yeşil alan uygulaması ve kalan kısmında da sert zemin uygulaması yapıldı. Çok güzel bir alan oluşturuldu. İnşallah havaların da güzelleşmesiyle birlikte bu mekan dolu dolu kullanılacak. Hem burada yaşayan vatandaşlarımız hem de İnegöl'den gelen vatandaşlarımız buradan faydalanacaklar" diye konuştu. - BURSA