Tüfek ve tabancalar ele geçirildi
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında tüfek, kuru sıkı tabancalar ele geçirildi.
08.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:34
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında tüfek, kuru sıkı tabancalar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince M.B., M.A., G.T., isimli 3 kişiden toplam 3 adet kuru sıkı tabanca ve G.G., isimli kişiden de 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA