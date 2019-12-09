Tüfek ve tabancalar ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Tüfek ve tabancalar ele geçirildi - Haberler

Tüfek ve tabancalar ele geçirildi

Adıyaman'da, yunus polis ekipleri ile huzur timleri tarafından şüpheli şahıslar üzerinden tüfek ve tabancalar ele geçirildi.

09.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:17
Tüfek ve tabancalar ele geçirildi

Adıyaman'da, yunus ekipleri ile timleri tarafından şüpheli şahıslar üzerinden tüfek ve tabancalar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri ile Huzur Timleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen 4 şahıs durduruldu. Durdurulan şahıslar üzerinde 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet kartuş ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Silahlara polis ekiplerince el konulurken konuyla alakalı olarak 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler