Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu
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Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişi tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu.

05.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:48
Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu

'ın ilçesinde bir kişi tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu.


Olay, Kahta ilçesi Çakıreşme köyünde meydana geldi. Yunus K. isimli şahıs tarlada tüfeğini temizlediği sırada kazara ateş alması sonucu yaralandı. Olayı gören yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Acil serviste tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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