Tüfeğini temizlerken kazara babasını vurdu
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Tüfeğini temizlerken kazara babasını vurdu

Tüfeğini temizlerken kazara babasını vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi, tüfeğini temizlerken kazara babasını vurarak yaraladı.

Samsun'da bir kişi, tüfeğini temizlerken kazara babasını vurarak yaraladı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki A.B., evinin bahçesinde tüfeğini temizlerken av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yanında bulunan babası F.B.'yi (47) sağ ayağından vurarak yaraladı. Yaralı adam Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.B., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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