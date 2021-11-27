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Tüfeği temizlerken kendisini ve arkadaşını vurdu

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Tüfeği temizlerken kendisini ve arkadaşını vurdu

ŞANLIURFA'da, Suriye uyruklu Ali Humeydi (30) çalıştığı iş yerinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini ve yanındaki arkadaşı Mecdeldin Elasker'i (32) yaraladı.

ŞANLIURFA'da, Suriye uyruklu Ali Humeydi (30) çalıştığı iş yerinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini ve yanındaki arkadaşı Mecdeldin Elasker'i (32) yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde, Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ali Humeydi çalıştığı iş yerinde ruhsatsız av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla eli tetiğe dokundu. Dolu olan silah ateş aldı, saçmalar kendisine ve yanındaki arkadaşı Mecdeldin Elasker'e isabet etti. Silah sesini duyan esnafın çağırdığı ambulansla 2 yaralı, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Mecdeldin Elasker'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Tüfeği temizlerken kendisini ve arkadaşını vurdu

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