Tüfeği temizlerken annesini vurdu ÇORUM'da av tüfeğini temizleyen Seyfullah İ. (32), kazayla silahın ateş alması sonucu annesi Zöhre İ.'yi (65) başından vurdu.

ÇORUM'da av tüfeğini temizleyen Seyfullah İ. (32), kazayla silahın ateş alması sonucu annesi Zöhre İ.'yi (65) başından vurdu. Yaralanan kadın tedaviye alınırken, oğlu ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi Kapaklı 59'uncu Sokak'ta meydana geldi. Seyfullah İ. av tüfeğini temizlediği sırada, silah bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Seyfullah İ.'nin annesi Zöhre İ.'nin başına isabet etti. Evden silah sesi geldiğini duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından paniğe kapılıp evden kaçtığı belirlenen Seyfullah İ. de, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Seyfullah İ., emniyetteki sorgusunda, tüfeği temizlerken kazara ateş alması sonucu annesinin yaralandığını söyledi. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA