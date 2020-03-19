Tüfeği kazara ateş alan asker, yaralandı NİĞDE'nin Bor ilçesinde askeri fabrikada çalışan işçilerini taşıyan minübüste görevli koruma askeri er, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı .

NİĞDE'nin Bor ilçesinde askeri fabrikada çalışan işçilerini taşıyan minübüste görevli koruma askeri er, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı .

Olay, bugün Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Bor Askeri Fabrika'da çalışan işçileri taşıyan minibüste koruma görevi yapan er, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Minibüstekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan er, tedaviye alındı. Tedavisi devam eden askerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlattıldı.

Kaynak: DHA