Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar

Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılarKOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin içerisindeki 2 kişi, pompalı tüfeği yol kenarına atarak kaçmaya devam etti.

Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin içerisindeki 2 kişi, pompalı tüfeği yol kenarına atarak kaçmaya devam etti. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki bulunan 2 kişi kaçmaya başladı. D-100 Karayolu üzerinde kovalamacanın devam ettiği sırada, otomobil içerisinde bulunanlardan biri Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'ne geldikleri sırada pompalı tüfeği dışarı attı. Bir süre daha ilerleyen otomobil, TEM yoluna girerek Ankara istikametinde ilerledi. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından TEM yolu üzerinde durdurulan otomobil içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Bu arada polis ekibi, pompalı tüfeği bularak el koydu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı