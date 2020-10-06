TÜFE bazlı REK Eylül'de 62.21'e geriledi
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TÜFE bazlı REK Eylül'de 62.21'e geriledi

06.10.2020 15:18 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:28
TÜFE bazlı REK Eylül'de 62.21'e geriledi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Eylül ayında 62.21 en düşük düzeyine geriledi.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Eylül ayında 62.21 en düşük düzeyine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre REK, Haziran'da 69.14, Temmuz'da 68.31, Ağustos'ta 63.80 düzeyindeydi. REK, Eylül 2018'de lirada yaşanan sert değer kaybının ardından 62.56 düzeyindeydi.

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru da Ağstos'taki 72.55 düzeyinden Eylül'de 72.29 düzeyine geriledi.Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. (Grafik)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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