TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Nisan'da 62.29'a geriledi
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TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Nisan'da 62.29'a geriledi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Nisan'da 62.29'a geriledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Nisan'da 62.29'a geriledi.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Nisan'da 62.29'a geriledi. 

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre REK Kasım'da 60.52 ile tarihi düşük düzeye gerilemişti. Endeks Aralık'ta 62'yi aştıktan sonra Ocak'ta 66'ya, Şubat'ta da 69'a yükseldi. REK'in 65.57'ye indiği Mart itibarıyla endekste düşüş başladı.Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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