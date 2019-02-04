Tüfe Balıkesir ve Çanakkale'de Yüzde 1.44 Arttı

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir ve Çanakkale illerinin yer aldığı bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1.44 arttı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde bir önceki aya göre yüzde 1.44 artış gerçekleşti. TÜFE 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye'de yüzde 20.35 artış gösterirken, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde TÜFE yüzde 19.82 artış ile 24.sırada yer aldı. Aylık en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 6.43, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 3.62, sağlık yüzde 3.56, eğlence ve kültür yüzde 3.18 artış gerçekleşirken Balıkesir ve Çanakkale istatistiki bölgesinde ise aylık en fazla artış yüzde 6.92 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Seçilmiş maddelerde "çarliston biber" fiyatı en fazla artışı gösterirken kadın gömleği fiyatı en fazla düşüş gösteren madde oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA