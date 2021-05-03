TÜFE aylık yüzde 1,68 arttı
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TÜFE aylık yüzde 1,68 arttı

TÜFE aylık yüzde 1,68 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüketici fiyat endeksinde Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksinde Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 3,60 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 9,05 ile haberleşme, yüzde 10,21 ile eğitim ve yüzde 11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 29,31 ile ulaştırma, yüzde 22,27 ile ev eşyası ve yüzde 19,20 ile sağlık oldu.

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 0,28 İLE HABERLEŞME OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0,03 ile ev eşyası oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,56 ile sağlık ve yüzde 0,73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,yüzde 7,57 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,09 ile eğitim oldu.

Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 18,11, AYLIK YÜZDE 1,65 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,82 artış gerçekleşti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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