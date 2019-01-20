Tufanbeyli'ye 5 Gündür Elektrik Verilemiyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 15 gün içinde aralıklarla yağan ve 1.5 metreyi geçen kar kalınlığı yüzünden hayat felç olurken, kente 5 gündür elektrik verilemiyor. İlçede sular donarken, yollar ulaşıma kapandı.

Adana'nın en kuzeyindeki Tufanbeyli ilçesi 15 gün önce başlayan ve aralıklarla geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar devam eden kar yağışı nedeniyle afet bölgesi gibi oldu. Kar kalınlığının ilçe merkezinde bile 1.5 metreyi geçtiği ilçede hayat durma noktasında. Aşırı kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri yıkılınca ilçeye 5 gündür elektrik veremiyor. Akşamları eksi 30 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle de içme suları buz tuttu. İlçede termik santral olmasına rağmen 5 gündür elektrik verilememesi vatandaşları çileden çıkardı. Ayrıca kar yağışı geçtiğimiz hafta perşembe gününden bu yana durmasına rağmen halen yollar tam anlamıyla açılmış değil. İlçenin köy ve şehirlerle bağlantısı kesilmiş durumda. Vatandaşlar bu sorunların yetkililer tarafından bir an önce çözülmesini bekliyor. Ayrıca çatılarda biriken karların düşmesi sonucu birçok araç zarar gördü. - ADANA

Kaynak: İHA