Tufanbeyli Kaymakamı Sevgili maske dağıttı Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Vefa Sosyal Destek Gurubu üyeleriyle vatandaşa maske dağıttı.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Vefa Sosyal Destek Gurubu üyeleriyle vatandaşa maske dağıttı.

İlçedeki bazı mahalleleri ziyaret eden Sevgili, burada Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen ücretsiz maskeleri vatandaşlara verdi.

Sevgili, dağıtım sırasında vatandaşlara, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın selamlarını iletti.

Kaynak: AA