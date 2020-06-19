Tufanbeyli Kaymakamı Sevgili'den LGS'ye girecek öğrencilere hediye
Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) girecek öğrenciler için hediye hazırlattı.
19.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:44
Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) girecek öğrenciler için hediye hazırlattı.
Sevgili, yaptığı açıklamada, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Öğrenciler için hazırladıkları kalem, silgi, açacak ve suyun yer aldığı paketlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla okullara dağıtılmaya başlandığını ifade eden Sevgili, öğrencilerden bu yıl büyük başarı beklediklerini kaydetti.
Kaynak: AA