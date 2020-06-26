Tufanbeyli Kaymakamı Sevgili'den Kovid-19 uyarısı
Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede uzun bir aradan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü bildirdi.
26.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:36
Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede uzun bir aradan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü bildirdi.
Sevgili, yaptığı açıklamada, vatandaşlara Kovid-19 konusunda uyarıda bulundu.
İlçede uzun bir aradan sonra Kovid-19 vakasının görüldüğünü ifade eden Sevgili, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.
Kaynak: AA