Tufanbeyli Kaymakamı Sevgili, başarılı öğrencileri ödüllendirdi Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede okullarını birincilikle bitiren ortaokul ve lise öğrencilerini çeyrek altınla ödüllendirdi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede okullarını birincilikle bitiren ortaokul ve lise öğrencilerini çeyrek altınla ödüllendirdi.

Öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Sevgili, öğrencileri başarılarından dolayı gurur kutlayarak onlara destek veren ailelerine teşekkür etti.

Sevgili, öğrencilerin bu başarılarının lisede, üniversitede ve hayat boyu sürmesini temenni etti.

Kaynak: AA