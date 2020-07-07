Tufanbeyli Kaymakamı Sevgili, başarılı öğrencileri ödüllendirdi
Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede okullarını birincilikle bitiren ortaokul ve lise öğrencilerini çeyrek altınla ödüllendirdi.
07.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:56
Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede okullarını birincilikle bitiren ortaokul ve lise öğrencilerini çeyrek altınla ödüllendirdi.
Öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Sevgili, öğrencileri başarılarından dolayı gurur kutlayarak onlara destek veren ailelerine teşekkür etti.
Sevgili, öğrencilerin bu başarılarının lisede, üniversitede ve hayat boyu sürmesini temenni etti.
Kaynak: AA