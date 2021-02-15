Tufanbeyli Kaymakamı Sarı, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı, ilçede yüz yüze eğitimin başladığı okulları ziyaret etti.

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı, ilçede yüz yüze eğitimin başladığı okulları ziyaret etti.

Sarı, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek başarılar diledi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kaymakam Sarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen konularında taviz vermemesini istedi.

Kaymakam Sarı'ya ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, İlçe Emniyet Amiri Devlet Aslan ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Şükrü Savaş da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz