Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, engelli vatandaşları ziyaret etti Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Sevgili, Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerinde engelli vatandaşlarla sohbet etti, talep ve şikayetlerini dinledi, onlara çiçek hediye etti.

Sevgili, engelli olmanının sadece aşılması gereken bir düşünce olduğunu belirtti.

Ziyarette Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Ökten de bulundu.

Kaynak: AA