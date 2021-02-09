Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı göreve başladı.

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı, görevine başladı.

Sarı, yaptığı açıklamada, Tufanbeyli'ye hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Kaymakam Ömer Sevgili başta olmak üzere ilçe için bugüne kadar hizmet eden herkese teşekkür eden Sarı, kurumlarla iş birliği içerisinde güzel çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz