Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı göreve başladı.
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Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı göreve başladı.

09.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:52
Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı göreve başladı.

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı, görevine başladı.

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı, görevine başladı.

Sarı, yaptığı açıklamada, Tufanbeyli'ye hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Kaymakam Ömer Sevgili başta olmak üzere ilçe için bugüne kadar hizmet eden herkese teşekkür eden Sarı, kurumlarla iş birliği içerisinde güzel çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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