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Tufanbeyli, fasulye ve nohutta markalaşma yolunda

Tufanbeyli, fasulye ve nohutta markalaşma yolunda Adana'nın kuzeyinde bulunan ve her yıl binlerce dönüm tarım arazisinde fasulye ve nohut ekimi yapan çiftçilerin zorlu mesaisi başladı Belediye Başkanı Remzi Ergü, fasulye ve nohutun lezzeti ile markalaşma sürecinde olduğunu, üreticilere bu...

Tufanbeyli, fasulye ve nohutta markalaşma yolunda
12.05.2020 20:47 | Son Güncelleme: 12.05.2020 20:49

Tufanbeyli, fasulye ve nohutta markalaşma yolunda

Adana'nın kuzeyinde bulunan ve her yıl binlerce dönüm tarım arazisinde fasulye ve nohut ekimi yapan çiftçilerin zorlu mesaisi başladı

Belediye Başkanı Remzi Ergü, fasulye ve nohutun lezzeti ile markalaşma sürecinde olduğunu, üreticilere bu konuda destek verdiklerini belirtti

ADANA - Adana'nın kuzeyinde bulunan ve her yıl binlerce dönüm tarım arazisinde fasulye ve nohut ekimi yapan çiftçilerin zorlu mesaisi başladı. Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçede fasulye ve nohudun lezzeti ile markalaşma sürecinde olduğunu belirterek, çiftçilerin ilçedeki çalışmalarına ürünlerin markalaşması ve pazarlaması ile destek verdiklerini kaydetti.

Korona virüs salgını nedeniyle ve devlet desteğiyle ilçede ekilmeyen bir karış arazi bırakmadıklarını söyleyen çiftçiler pazarlamada öncülük edilirse daha çok üretim yapabileceklerini belirtti.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçenin lezzeti ile tanınan ve ihraç edilen beyaz fasulyesinin markalaşması ve dünya pazarlarında yer alması için çiftçileri desteklerini söyledi. Ergü, "Sarıkız Çayı üzerinden Seyhan Nehrine kadar giden alüvyon topraklardan oluşan Tufanbeyli'nin bereketli, en verimli topraklarının üzerindeyiz. Biraz aşağıda maden sahaları başlıyor ve termik santralin bacası tütüyor elektrik üretiyor ve yanında verimli ürünlerimizde üretiliyor. En önemli gözde ürünümüz beyaz fasulye. Aroması ve lokal özellikleri ile isim yaptı. Sanayileşmiş bir patates ekimi var. Tüm ürünlerimiz bereketli ovamızda yetişiyor. Bizde çiftçilerimizin ve bereketli toprakların ürettiği ürünlerin Tufanbeyli'de markalaşması için elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi.

2 ton fasulye üretimini 4 tona çıkardılar

Çiftçilerden Sinan Ünsal, Kırgızistan'a ihraç edilmek üzere 5 bin dönüm araziye şeker fasulyesi ekimi yaptıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile korona virüs engel değil, bizim üretimimize. Onun destekleri geçen yıl 2 bin ton ihraç ettik bu yıl 4 bin ton ihraç edilmek üzere ürün ekimi yaptık" dedi.

Devlet desteği üretimi sürdürebilir yapıyor

Çiftçilerden Murat Ünsal, nohut ve fasulye ekimi yaptıklarını belirterek, "180 dönüm araziye ekim yaptım. Allah devletimize zeval vermesin. Yardımları bizim için değerli ve büyük. 18 dönüm yoncam var bin 800 lira desteğini alıyorum. Devletin bize destek büyük. Pınarlar Mahallesinde ekilmemiş tek bir metrekare yer yok. Yağışlar yağdı ve mahsulümüz birkaç güne kadar çıkacaktır" dedi.

Dünya pazarlarına açılmak istiyorlar

Çiftçilerden Hüseyin Doğaç, sulamada kapalı sistem isteklerinin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şuan yapmış olduğumuz şeker fasulyesi ekimi. Bin dekara yakın Tufanbeyli genelinde ekilen şeker fasulyemiz var. Ayrıca nohut ve şeker pancarı var. Yılda tek ekim yapıyoruz. Ürünlerimiz tek seferde çıkınca lezzetli oluyor ve lezzetine doyum olmuyor. Pazarlamada zorlanıyoruz. Pazarlamada önümüz açılırsa daha çok ekim yaparız. Sulama sistemimizde kapalı sistemi çok istiyoruz. Hem mazottan tasarrufumuz olur hem ekimimiz fazla olur. Şuanda toplam benim kendi şahsımın ektiği 300 dekar arazim var. Bizi tatmin eden bir getirisi oluyor" diye konuştu.

Tufanbeyli, fasulye ve nohutta markalaşma yolunda

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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