Tufanbeyli'de yollardaki kar ve çatılardaki buz sarkıkları temizleniyor - Haberler
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Tufanbeyli'de yollardaki kar ve çatılardaki buz sarkıkları temizleniyor

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yollardaki kar ve çatılardaki buz sarkıklarını temizleme çalışması başlatıldı.

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yollardaki kar ve çatılardaki buz sarkıklarını temizleme çalışması başlatıldı.

Kentte 5 gün önce başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Güvenlik nedeniyle geçici kapatılan yolları iş makineleriyle açan ekipler, tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan çatılardaki buz sarkıkları da görevlilerce temizleniyor.

Tufanbeyli'de yollardaki kar ve çatılardaki buz sarkıkları temizleniyor

Tufanbeyli'de yollardaki kar ve çatılardaki buz sarkıkları temizleniyor

Tufanbeyli'de yollardaki kar ve çatılardaki buz sarkıkları temizleniyor

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AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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