Tufanbeyli'de yollardaki kar ve çatılardaki buz sarkıkları temizleniyor
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yollardaki kar ve çatılardaki buz sarkıklarını temizleme çalışması başlatıldı.
ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yollardaki kar ve çatılardaki buz sarkıklarını temizleme çalışması başlatıldı.
Kentte 5 gün önce başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Güvenlik nedeniyle geçici kapatılan yolları iş makineleriyle açan ekipler, tuzlama çalışması yaptı.
Öte yandan çatılardaki buz sarkıkları da görevlilerce temizleniyor.