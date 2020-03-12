Tufanbeyli'de yetenekli sporcular belirleniyor Tufanbeyli'de "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" çalışmaları kapsamında, ilkokul üç ve dördüncü sınıf öğrencileri arasında yetenekli sporcu taraması başlatıldı.

Tufanbeyli'de "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" çalışmaları kapsamında, ilkokul üç ve dördüncü sınıf öğrencileri arasında yetenekli sporcu taraması başlatıldı. Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde yapılan yetenek taramasında basketbola yönlendirilebilecek öğrenciler belirlenmeye çalışıldı. Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, projeyle gençleri basketbolla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek amacında olduklarını kaydetti. Kaynak: AA