Tufanbeyli'de yardıma muhtaç 77 yaşındaki kişi Adana'da huzurevine yerleştirildi

21.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:02

Tufanbeyli ilçesinde yardıma ve bakıma muhtaç 77 yaşındaki kişi, Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleştirildi.

Bozgüney Mahallesi'nde tek yaşayan, yardıma ve bakıma muhtaç Halil Korkutan (77), Kaymakam Ömer Sevgili'nin talimatıyla Tufanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından incelemeleri yapıldıktan sonra Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Sevgili, yaptığı açıklamada, Halil Korkutan'ın, devletin sıcak ortamında sağlıklı şekilde, barınma ve diğer çeşitli problemi olmadan yaşamına devam edeceğini belirterek, "İhtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmamak için çabalıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmak ve imkanlarımız dahilinde kendilerine yardım etmek en büyük görevimizdir." dedi.

Kaynak: AA