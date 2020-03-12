Tufanbeyli'de üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı
Tufanbeyli ilçesinde, meyveciliği geliştirme çalışmaları kapsamında 3 bin 750 ceviz fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.
12.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:16
Tufanbeyli ilçesinde, meyveciliği geliştirme çalışmaları kapsamında 3 bin 750 ceviz fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.
Kaymakam Ömer Sevgili, fidan dağıtımında yaptığı konuşmada, cevizle ilçenin ekonomisine katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray, fidan dağıtımında, ürünün çeşidi, hasat tarihi gibi konularda üreticileri bilgilendirdi.
Kaynak: AA