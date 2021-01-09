Tufanbeyli'de tarihi kaya mezarlar ve kabartmaların tahrip edildiği iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tufanbeyli'de tarihi kaya mezarlar ve kabartmaların tahrip edildiği iddiası

09.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:49
Tufanbeyli'de tarihi kaya mezarlar ve kabartmaların tahrip edildiği iddiası

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan definecilerin tarihi kaya mezarlar ve kabartmaların tahrip ettiği öne sürüldü.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan definecilerin tarihi kaya mezarlar ve kabartmaların tahrip ettiği öne sürüldü.

Şarköy Mahallesi'nde, Roma dönemine ait kaya mezarlar ve kabartmalara, define arayanlar tarafından zarar verildiği iddia edildi.

Mahalle sakinleri, kaçak kazı yapanların yakalanmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Serdar Ortaç Meghan Markle
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kocaeli Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tufanbeyli'de tarihi kaya mezarlar ve kabartmaların tahrip edildiği iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 11:48:41. #1.14#
title