Tufanbeyli'de tarihi kaya mezarlar ve kabartmaların tahrip edildiği iddiası
09.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:49
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan definecilerin tarihi kaya mezarlar ve kabartmaların tahrip ettiği öne sürüldü.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan definecilerin tarihi kaya mezarlar ve kabartmaların tahrip ettiği öne sürüldü.
Şarköy Mahallesi'nde, Roma dönemine ait kaya mezarlar ve kabartmalara, define arayanlar tarafından zarar verildiği iddia edildi.
Mahalle sakinleri, kaçak kazı yapanların yakalanmasını istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz