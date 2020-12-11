Tufanbeyli'de sokak hayvanlarına doğal yaşam alanı
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Tufanbeyli'de sokak hayvanlarına doğal yaşam alanı

11.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:45
Tufanbeyli'de sokak hayvanlarına doğal yaşam alanı

Tufanbeyli Kaymakamlığı tarafından sahipsiz sokak köpekleri için Tufanbeyli'nin ilk ve en büyük doğal yaşam alanını oluşturdu.

Tufanbeyli Kaymakamlığı tarafından sahipsiz sokak köpekleri için Tufanbeyli'nin ilk ve en büyük doğal yaşam alanını oluşturdu.

Cumhuriyet Mahallesi Kızıltepe Caddesi Cezaevi mevkiindeki alanda yapılan çalışmalar tamamlanarak hizmete açıldı.

Alanı ziyaret eden Kaymakam Ömer Sevgili, buradaki konuşmasında, ilçedeki sokak hayvanlarına uygun bir ortamın bulunmadığını kaydetti.

Yapılan butik yaşam alanı sayesinde 50 sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanın barınacağını kaydeden Sevgili, "Hayvanların bakımını yemesini içmesini gönüllü emniyet ve jandarma personelimiz üstlenecek. Düzenli olarak kontrolleri yapılacak. Amacımız bu pandemi sürecinde sokak hayvanlarının yemesi ve içme ihtiyaçlarının en az seviyeye indirmesini sağlamak. İnşallah bundan sonraki süreçlerde bu kapasitemizi artırarak tüm sokak hayvanlarının ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu proje ile yerel idarelerimizin yükünü bir nebzede olsa hafifletmek istiyoruz "dedi.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü de gönüllüleri projeye destek olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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