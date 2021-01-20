Tufanbeyli'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi
20.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:00
Tufanbeyli ilçesinde eksi 19 dereceyi gören soğuk hava, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Tufanbeyli ilçesinde eksi 19 dereceyi gören soğuk hava, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle araçların camları ve su birikintileri buz tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu.
Yolların buz tutması nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz