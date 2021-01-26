Tufanbeyli'de polisten terör örgütlerine karşı bilgilendirme
26.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:44
Tufanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri terör örgütlerine karşı bilinçlendiriyor.
Tufanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri terör örgütlerine karşı bilinçlendiriyor.
Ekipler, İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde üniversite hazırlık kursuna katılan öğrencileri hazırladıkları broşürlerle terör örgütlerine karşı uyardı.
Etkinlikte, öğrencilere bilgilendirici broşürle defter ve kalem verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz