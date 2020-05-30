Tufanbeyli'de okullarda temizlik çalışması
Tufanbeyli ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
30.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:12
Tufanbeyli ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
İlçede bulunan okullar, görevliler tarafından düzenli olarak temizleniyor.
İlçede bulunan okul personelleri, 1 Haziran Pazartesi günü normal mesaiye başlayacak olması nedeniyle okulları baştan sona yıkanarak ayrıntılı temizlik yaptı.
Kaynak: AA